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Трамп и Макрон во время телефонного разговора обсудили предстоящую встречу лидеров США и России
Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Украине, а также предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня президент Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели дружеский разговор. Лидеры обсудили Украину, встречу европейских стран, а также переговоры в Саудовской Аравии между американскими и российскими официальными лицами", - говорится в документе. Отмечается, что разговор Трампа и Макрона длился около 30 минут.
Российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде проведут переговоры, на которых планируется обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к обсуждению украинского урегулирования и к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. По данным CNN, от США на переговорах в Саудовской Аравии будут госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.