Трамп и Макрон во время телефонного разговора обсудили предстоящую встречу лидеров США и России

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Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Украине, а также предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня президент Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели дружеский разговор. Лидеры обсудили Украину, встречу европейских стран, а также переговоры в Саудовской Аравии между американскими и российскими официальными лицами", - говорится в документе. Отмечается, что разговор Трампа и Макрона длился около 30 минут.