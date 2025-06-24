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Трамп: Израиль разворачивает самолеты и не будет наносить удары по Ирану
Израиль разворачивает самолеты и не будет наносить удары по Ирану - с таким заявлением выступил президент Дональд Трамп после телефонного разговора с израильским премьером Нетаньяху.
По мнению Трампа, если бы не американские удары по иранским ядерным объектам, договоренности о перемирии не было бы. Итак, сегодня утром стороны конфликта согласились прекратить огонь.
Накануне вечером Иран провел серию предупредительных ударов по американской военной базе в Катаре. Ракеты были перехвачены, но мощный сигнал Тегерана был услышан.
Мухаммед бен Аль Тани, премьер-министр, министр иностранных дел Катара:
"Наши друзья в Соединенных Штатах попросили Катар связаться с иранской стороной, чтобы узнать, насколько они готовы к прекращению огня. Мы сделали необходимые звонки, которые привели к объявлению перемирия. Его сделал президент США. И мы приветствуем это объявление. Несмотря на нарушения, которые мы видели сегодня, мы надеемся, что прекращение огня сохранится, что все возвращается к дипломатическому курсу".
Тель-Авив заявил, что поставленные задачи операции выполнены.
Тегеран в официальном обращении к гражданам назвал перемирие "победой, заставившей врага раскаяться и остановиться".
Конфликт между Израилем и Ираном, согласно договоренностям, будет официально считаться завершенным в среду, 25 июня, вечером, если стороны не нарушат режим прекращения огня.