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Трамп: Израиль разворачивает самолеты и не будет наносить удары по Ирану

Израиль разворачивает самолеты и не будет наносить удары по Ирану - с таким заявлением выступил президент Дональд Трамп после телефонного разговора с израильским премьером Нетаньяху.

По мнению Трампа, если бы не американские удары по иранским ядерным объектам, договоренности о перемирии не было бы. Итак, сегодня утром стороны конфликта согласились прекратить огонь.

Накануне вечером Иран провел серию предупредительных ударов по американской военной базе в Катаре. Ракеты были перехвачены, но мощный сигнал Тегерана был услышан.

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Мухаммед бен Аль Тани, премьер-министр, министр иностранных дел Катара:

"Наши друзья в Соединенных Штатах попросили Катар связаться с иранской стороной, чтобы узнать, насколько они готовы к прекращению огня. Мы сделали необходимые звонки, которые привели к объявлению перемирия. Его сделал президент США. И мы приветствуем это объявление. Несмотря на нарушения, которые мы видели сегодня, мы надеемся, что прекращение огня сохранится, что все возвращается к дипломатическому курсу".

Тель-Авив заявил, что поставленные задачи операции выполнены.

Тегеран в официальном обращении к гражданам назвал перемирие "победой, заставившей врага раскаяться и остановиться".

Конфликт между Израилем и Ираном, согласно договоренностям, будет официально считаться завершенным в среду, 25 июня, вечером, если стороны не нарушат режим прекращения огня.

ИранДональд ТрампИзраиль