Трамп намерен дать старт Совету мира 22 января

Церемонию подписания текста устава и полномочий Совета мира по Газе президент США намерен провести 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно проекту устава, Трамп станет первым председателем этого органа. Он будет лично принимать решения о приглашении новых членов. По данным The Wall Street Journal, предложение войти в Совет мира уже получили около 60 государств.

А вот самый ярый сторонник мира во всем мире - Макрон - уже заявил, что не планирует присоединяться к создаваемому совету, поскольку цель организации выходит за рамки сектора Газа. На это Трамп заявил, что войти в Совет мира Макрона заставят пошлины в 200 % процентов на вино.