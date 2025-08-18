3.71 BYN
Трамп намерен изменить систему голосования в стране
Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами 2026 года подпишет указ, запрещающий голосование по почте. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования, которые стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками, более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл. Мы начнем это, подписав указ, чтобы вернуть честность промежуточным выборам 2026 года", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, США остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте. Другие государства отказались от этой практики из-за "массовых случаев мошенничества".