Трамп намерен снизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп планирует по итогам встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, введенную из-за контрабанды фентанила. Об этом сообщает ТАСС.

"Я ожидаю, что мы снизим (пошлины. - Прим. БЕЛТА), поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом", - заявил Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Японии в Республику Корея. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.

Американский лидер добавил, что настроен оптимистично и рассчитывает "на отличную встречу с председателем Китая", благодаря которой "будут решены многие проблемы". "Я в курсе происходящего, мы ведем с ними переговоры, - отметил он. - У нас очень хорошие отношения с Китаем. Думаю, мы добьемся очень хорошего итога для страны и для всего мира", - отметил Дональд Трамп.