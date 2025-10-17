3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Белорусские велосипедисты успешно выступают на Кубке сильнейших спортсменов
Автор:Редакция news.by
Белорусские велосипедисты успешно выступают на Кубке сильнейших спортсменовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e166ccb-f0ce-46f6-8dcd-4f64aa5fb326/conversions/7e088c90-915c-4043-9313-fd7bb629099a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e166ccb-f0ce-46f6-8dcd-4f64aa5fb326/conversions/7e088c90-915c-4043-9313-fd7bb629099a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e166ccb-f0ce-46f6-8dcd-4f64aa5fb326/conversions/7e088c90-915c-4043-9313-fd7bb629099a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e166ccb-f0ce-46f6-8dcd-4f64aa5fb326/conversions/7e088c90-915c-4043-9313-fd7bb629099a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусские велосипедисты продолжают успешное выступление на Кубке сильнейших спортсменов". На ядре "Минск-Арены" в разгаре один из основных стартов всего соревновательного года. Велодром принимает около 150 участников из Беларуси и России.
В вечернюю сессию 17 октября уже состоялся розыгрыш медалей в мужском гите на тысячу метров. Артем Зайцев стал лучшим. Александр Глова финишировал вторым. Тройку призеров замкнул Никита Бирюков. Подчеркнем, что кроме победы Зайцев обновил рекорд страны.
Кубок сильнейших спортсменов завершится в воскресенье. Доступ на велодром "Минск-Арены" для зрителей свободный.
Фото pixabay.com