Белорусские велосипедисты успешно выступают на Кубке сильнейших спортсменов

Белорусские велосипедисты продолжают успешное выступление на Кубке сильнейших спортсменов". На ядре "Минск-Арены" в разгаре один из основных стартов всего соревновательного года. Велодром принимает около 150 участников из Беларуси и России.

В вечернюю сессию 17 октября уже состоялся розыгрыш медалей в мужском гите на тысячу метров. Артем Зайцев стал лучшим. Александр Глова финишировал вторым. Тройку призеров замкнул Никита Бирюков. Подчеркнем, что кроме победы Зайцев обновил рекорд страны.

Кубок сильнейших спортсменов завершится в воскресенье. Доступ на велодром "Минск-Арены" для зрителей свободный.

Фото pixabay.com

Разделы:

СпортВелоспорт

Теги:

велосипедистысоревнованияспортсменыКубок сильнейших спортсменов