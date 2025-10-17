3.73 BYN
Эксклюзивную коллекцию клоунов передали в дар музею Гомельского дворцово-паркового ансамбля
Эксклюзивной коллекцией клоунов пополнился музейный фонд Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Она принадлежала заслуженному деятелю культуры Беларуси Якову Лобовичу, который на протяжении 43 лет возглавлял Гомельский цирк.
Полная коллекция миниатюрных артистов насчитывает 250 статуэток из текстиля, фарфора, керамики. Семья известного представителя циркового искусства передала в дар часть миниатюр.
В стенах Гомельского дворцово-паркового ансамбля уникальная выставка состоится впервые летом.
Вячеслав Лобович, сын Якова Лобовича:
"Хотим, чтобы память отца жила. Ухаживал он за ними очень трепетно, так же, как и все он в жизни делал. Все сохранилось в достойном виде, отец, я думаю, был бы очень доволен. Это должно жить, это должно приносить радость людям".
Яков Лобович - неоднократный обладатель высоких наград. Среди них орден и медаль Франциска Скорины, премия Президента Беларуси "За духовное возрождение", специальная премия Президента "За вклад в развитие международных культурных связей Республики Беларусь".