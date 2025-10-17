3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам предоставления займов"
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам предоставления займов". Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Данный законодательный акт направлен на защиту имущественных прав граждан, связанных с заимствованием денежных средств, и предусматривает корректировку Гражданского кодекса, законов "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рекламе".
В частности, устанавливаются запреты на предоставление займов гражданам субъектами хозяйствования, не осуществляющими микрофинансовую деятельность (за исключением займов своим работникам); использование в качестве залога по договорам займа единственного жилого помещения; предоставление гражданам займов в иностранной валюте, включая использование валютного эквивалента (за исключением займов между близкими родственниками).
Также вводятся ограничения по размерам процентов, неустойки (штрафа, пеней), уплачиваемых по договорам займа.
Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
Фото: freepik.com