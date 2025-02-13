Трамп обозначил день введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США

Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25 % на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.

Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25 % вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10 %. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10 % дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25 %, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.