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Трамп обозначил день введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США
Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 февраля стало днем введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США. Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25 % на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.
"Три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25 % вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10 %. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10 % дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25 %, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.