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Трамп обвинил ЕС во враждебном отношении к Штатам и заявил о пошлинах на товары
Трамп хочет нанести удар своим союзникам. Президент США сделал очередное заявление о введении пошлин на товары из ЕС. Он также обвинил союз в изначально враждебном отношении к Штатам.
Дональд Трамп, президент США:
"Тариф будет 25 % и на машины, и на все остальное. И Европейский союз - это совсем другой случай. Они захватили наш рынок. Они не принимают наши машины, не принимают наши фермерские продукты, используют всевозможные причины, чтобы отказаться. А мы принимаем от них все. У нас дефицит в отношениях с Европейским союзом составляет около 300 млрд долларов".
Еврокомиссия грозит "быстро и решительно" ответить и заявила, что ЕС является "крупнейшим в мире свободным рынком", это благо для США. Также заявление Трампа для европейцев стало неожиданностью - они готовились к 10-процентным пошлинам.