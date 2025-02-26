Трамп обвинил ЕС во враждебном отношении к Штатам и заявил о пошлинах на товары

"Тариф будет 25 % и на машины, и на все остальное. И Европейский союз - это совсем другой случай. Они захватили наш рынок. Они не принимают наши машины, не принимают наши фермерские продукты, используют всевозможные причины, чтобы отказаться. А мы принимаем от них все. У нас дефицит в отношениях с Европейским союзом составляет около 300 млрд долларов".