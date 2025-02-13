Речь идет о Национальном фонде в поддержку демократии. Эта организация была создана на излете 1980-х годов для финансирования структур и проектов, которые ставили себе целью уничтожить СССР. Позднее фонд выдавал по всей планете гранты проамериканским НГО на подготовку разнообразных цветных революций. Эта структура активно вмешивалась во внутреннюю политику, например, Беларуси, Сербии, Египта, Ирана и Венесуэлы. Насколько можно судить, фонд в поддержку демократии уступал масштабом поддержки деструктивных структур только американскому агентству USAID.