Трамп отказался заменять натуральные яйца для пасхального украшения Белого дома из-за дефицита

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет заменять натуральные яйца на искусственные, чтобы использовать их для украшения Белого дома в честь Пасхи и для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией, несмотря на дефицит продукта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они говорили про Пасху: "Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?". Я говорю, что мы этого не хотим", - заявил американский лидер, чьи слова приводит телеканал NBC.

Организация American Egg Board (AEB), предоставляющая яйца для праздника Белому дому, ранее сообщила, что американские фермеры жертвуют на это около 30 тыс. яиц. Как утверждают в AEB, это яйца, непригодные для продажи из-за своего размера, поэтому их использование не должно сказаться на дефиците продукта в стране.