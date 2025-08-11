Трамп откровенно рассказал о планах на предстоящие переговоры с Путиным

Расставил точки над "i" или излишне разоткровенничался? Дональд Трамп рассказал о планах и ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным, которая пройдет в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам американского лидера, он ждет продуктивного разговора, также планирует убедить президента России завершить конфликт и попытается вернуть Украине часть территорий. А вот Зеленскому и европейским лидерам придется наблюдать за встречей со стороны - им доложат по факту.

Дональд Трамп, президент США:

"Я могу уйти и сказать: "Удачи!". И на этом все. Могу сказать, что это не будет урегулировано. Есть те, кто считает, что Путин хотел всю Украину (кстати, я один из них). Думаю, если бы не я, он бы сейчас даже ни с кем не разговаривал. Но я собираюсь с ним встретиться. Мы обсудим параметры сделки. А потом я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам".

Также Трамп заявил, что следующая встреча будет либо между Зеленским и Путиным или он сам встретится с обоими, став организатором саммита. Он раскритиковал Зеленского за слова, что Конституция запрещает тому отказ от территорий.

Дональд Трамп, президент США:

"Меня немного задело то, что Зеленский говорит: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". Т.е. у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение. Я думаю, будет произведен некоторый обмен землей".

Брюссель может оказаться за бортом