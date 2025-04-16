Трамп отверг сделку c Украиной по поставке зенитных ракетных комплексов Patriot на $50 млрд

Президент США Дональд Трамп отверг сделку c Украиной по поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на $50 млрд, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на газету Bild.

Как указывает издание, поскольку ЗРК Patriot производятся только в США, а глава Белого дома еще до вступления в должность ясно дал понять, что больше не будет оказывать Украине бесплатную помощь, Владимир Зеленский теперь ухватился за последнюю соломинку.

По данным Bild, используя финансовые ресурсы ЕС и замороженные российские активы, он хотел купить у США сотни ракет Patriot за большие деньги. По его словам, на эти цели будет выделено в общей сложности $50 млрд. "Дайте нам пакет, включающий и противовоздушную оборону, и другие соответствующие инструменты, мы за это заплатим", - заявил Зеленский украинским СМИ.

Но, как обращает внимание газета, судя по всему, действующий президент США не хочет зарабатывать деньги на обороне Украины, несмотря на то, что экспорт оружия означал бы высокие доходы для экономики США.