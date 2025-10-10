3.69 BYN
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Светлогорском районе
По факту смертельного ДТП с участием маршрутки в Светлогорском районе возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.
Следователи работают на месте происшествия.
Сегодня примерно в 19.15 на 72-м км автодороги Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и маршрутного такси Mercedes. "В результате столкновения транспортных средств погибли шесть человек, еще 10 доставлены в учреждение здравоохранения. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Фиксируется следовая картина. На месте работает следственно-оперативная группа. Кроме того, для проведения осмотра направлены следователи главного следственного управления центрального аппарата, следователи-криминалисты Гомельской области и передвижная криминалистическая лаборатория", - пояснили в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На месте трагедии работали подразделения МЧС. Спасатели деблокировали шесть пострадавших из микроавтобуса и передали медикам. Также проводились работы по извлечению погибших.
Как сообщили в Минздраве, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
"Водитель маршрутного такси Mercedes 1979 года рождения совершил попутное столкновение с трактором, который двигался в составе с полуприцепом. После этого он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. По уточненной информации, в ДТП погибли шесть пассажиров. Два водителя и шесть пассажиров получили телесные повреждения", - сообщил Виктор Ротченков.
