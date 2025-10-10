Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Светлогорском районе

ДТП в Светлогорском районе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3eda3f-612c-4c56-be48-b1bed7d7e650/conversions/dd409461-78e0-4564-af3d-b19ba5d7362a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3eda3f-612c-4c56-be48-b1bed7d7e650/conversions/dd409461-78e0-4564-af3d-b19ba5d7362a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3eda3f-612c-4c56-be48-b1bed7d7e650/conversions/dd409461-78e0-4564-af3d-b19ba5d7362a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3eda3f-612c-4c56-be48-b1bed7d7e650/conversions/dd409461-78e0-4564-af3d-b19ba5d7362a-xl-___webp_1920.webp 1920w

По факту смертельного ДТП с участием маршрутки в Светлогорском районе возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.

Следователи работают на месте происшествия.

Сегодня примерно в 19.15 на 72-м км автодороги Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и маршрутного такси Mercedes. "В результате столкновения транспортных средств погибли шесть человек, еще 10 доставлены в учреждение здравоохранения. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Фиксируется следовая картина. На месте работает следственно-оперативная группа. Кроме того, для проведения осмотра направлены следователи главного следственного управления центрального аппарата, следователи-криминалисты Гомельской области и передвижная криминалистическая лаборатория", - пояснили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На месте трагедии работали подразделения МЧС. Спасатели деблокировали шесть пострадавших из микроавтобуса и передали медикам. Также проводились работы по извлечению погибших.

Как сообщили в Минздраве, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"Водитель маршрутного такси Mercedes 1979 года рождения совершил попутное столкновение с трактором, который двигался в составе с полуприцепом. После этого он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. По уточненной информации, в ДТП погибли шесть пассажиров. Два водителя и шесть пассажиров получили телесные повреждения", - сообщил Виктор Ротченков.