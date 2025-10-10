3.69 BYN
Игналинскую АЭС выводят из эксплуатации - начинается демонтаж реакторов
Автор:Редакция news.by
На Игналинской АЭС объявили, что начинается самый сложный этап вывода ее из эксплуатации - демонтаж реакторов. Директор станции заявил, что ядерное топливо уже извлечено, поэтому можно приступать к "наиболее рискованным операциям". В их числе снос самых больших вспомогательных зданий, демонтаж технологического оборудования, активных зон реакторов и полный снос зданий реакторов к 2049 году.
Вместе с этим начинается и распил "барских" средств. Ранее Еврокомиссия предложила выделить Литве на эти цели 678 млн евро. Напомним, Игналинская станция могла бы стать основой энергетической безопасности региона, но Литва согласилась демонтировать ее в обмен на членство в ЕС.