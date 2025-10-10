3.69 BYN
Боевая готовность на максимуме: Беларусь проводит масштабную проверку армии
Автор:Редакция news.by
В Беларуси проходит масштабная проверка боевой готовности. По поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами - Президента Беларуси проводится комплекс мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности с целью проверки.
Некоторые подразделения Вооруженных Сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении.
Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета безопасности страны.