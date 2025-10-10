Подробности страшного ДТП в Светлогорском районе рассказали в МВД

По факту смертельного ДТП с участием маршрутки в Гомельской области возбуждено уголовное дело. В аварии, которая случилась вечером 10 октября в Светлогорском районе, погибли 6 человек, 19 человек пострадали, 8 человек госпитализированы, в том числе один подросток. Подробности страшного ДТП рассказали в МВД.

"Смертельное ДТП произошло вечером 10 октября в Светлогорском районе на 72-м км автодороги Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины. Водитель маршрутного такси Mercedes 1979 года рождения совершил попутное столкновение с трактором, который двигался в составе с полуприцепом. После этого он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. По уточненной информации, в ДТП погибли 6 пассажиров. Два водителя и шесть пассажиров получили телесные повреждения".