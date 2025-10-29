Трамп пообещал урегулировать конфликт на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп намерен урегулировать затяжной конфликт между Северной и Южной Кореями. Об этом он заявил на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

Накануне визита президента США КНДР провела испытание стратегической крылатой ракеты в районе Желтого моря. Это произошло спустя несколько дней после запуска баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В ответ Сеул усилил мониторинг и перешел в режим повышенной боеготовности, активизировав обмен разведданными с США и Японией.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о наличии у страны нового секретного оружия и подчеркну, что отказ от ядерной программы невозможен.