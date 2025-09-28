Трамп предложил масштабный план по урегулированию конфликта в Газе

США отказались от идеи переселения палестинцев из Газы и предложили масштабный план по завершению конфликта, восстановлению сектора и подготовке к созданию палестинского государства.

Трамп представил 21 пункт инициативы и обсудил их с арабскими и мусульманскими странами на Генассамблее ООН. План предусматривает прекращение боевых действий, вывод израильских войск, возвращение заложников, гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры.

Согласно плану, управление Газой временно перейдет к палестинским технократам под международным наблюдением, а безопасность обеспечит стабилизационная структура при участии США и арабских стран.