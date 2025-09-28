3.64 BYN
Трамп предложил масштабный план по урегулированию конфликта в Газе
США отказались от идеи переселения палестинцев из Газы и предложили масштабный план по завершению конфликта, восстановлению сектора и подготовке к созданию палестинского государства.
Трамп представил 21 пункт инициативы и обсудил их с арабскими и мусульманскими странами на Генассамблее ООН. План предусматривает прекращение боевых действий, вывод израильских войск, возвращение заложников, гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры.
Согласно плану, управление Газой временно перейдет к палестинским технократам под международным наблюдением, а безопасность обеспечит стабилизационная структура при участии США и арабских стран.
Ключевым элементом плана стало условное помилование членов ХАМАС, готовых покинуть Газу, и их исключение из будущего управления анклавом. Также предусмотрено разоружение группировки и запуск программ по нейтрализации экстремистской идеологии. В перспективе - создание экономической зоны и начало политического диалога между Израилем и палестинцами.