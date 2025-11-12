Трамп предложил отмечать День победы в США

США будут отмечать День Победы в Первой и Второй мировых войнах, заявил Трамп во время церемонии, посвященной Дню ветеранов. Президент США рассказал, что наблюдал за празднованием Дня Победы в России и задался вопросом, почему такого праздника нет в Америке.



При этом Трамп повторил собственный тезис о том, что именно США "выиграли Первую мировую войну", "выиграли Вторую мировую войну", а также "победили во всех войнах между ними" и даже не подумал упомянуть роль СССР в разгроме фашизма.