Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Трамп пригрозил нанесением мощного удара по новым районам в Иране, ранее не подвергавшихся ударам. Ранее Госдеп США сообщил об одобрении сделки по продаже Израилю 12 тыс. авиабомб на общую сумму около 150 млн долларов. В качестве основания для продажи госсекретарь США назвал чрезвычайную ситуацию, требующую немедленной продажи правительству Израиля товаров и услуг в интересах США. Обмен ударами не прекращается. В Тегеране небо снова полыхало от разрывов израильских ракет. Очевидцы сообщают о нескольких сильных пожарах. Иран, в свою очередь, также заявил о новой волне ракетных ударов. В Тель-Авиве звучит сирена воздушной тревоги.

Неспокойно и во всем регионе Персидского залива. Зафиксирована новая волна атак по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Как заявили в КСИР, основные цели - все военные базы, принадлежащие США и Израилю в регионе. Нанесены удары по объектам в Кувейте. Отразили ракетный удар в Катаре. В Дубае из-за атак приостановлена работа международного аэропорта - в Сети появились кадры атаки. В Саудовской Аравии силы ПВО сбили 4 иранских дрона, направленных на нефтяное месторождение Шейба в пустыне Руб-эль-Хали. Также иранские БПЛА и ракеты поразили военную базу США Виктория, недалеко от аэропорта Багдада. Воздушное пространство Ирака будет закрыто до 10 марта.