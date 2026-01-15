Трамп примет Марию Мачадо в Белом доме

Напомним, Мачадо была присуждена Нобелевская премия мира, на которую очень рассчитывал Трамп. Награду ей вручили за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.

К слову, она же на фоне операции Вашингтона в Боливарианской Республике почти сразу взялась за дележку власти в стране и утверждала, что готова взять власть в свои руки. Однако хозяин Белого дома отнесся к такой инициативе скептически. По его словам, у оппозиционерки нет поддержки в Венесуэле.