Трамп примет Марию Мачадо в Белом доме
Автор:Редакция news.by
Трамп сегодня примет венесуэльского оппозиционного политика Марию Мачадо в Белом доме, пишут СМИ. Разговор пройдет в закрытом формате и в неформальной обстановке - за деловым обедом.
Напомним, Мачадо была присуждена Нобелевская премия мира, на которую очень рассчитывал Трамп. Награду ей вручили за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.
К слову, она же на фоне операции Вашингтона в Боливарианской Республике почти сразу взялась за дележку власти в стране и утверждала, что готова взять власть в свои руки. Однако хозяин Белого дома отнесся к такой инициативе скептически. По его словам, у оппозиционерки нет поддержки в Венесуэле.