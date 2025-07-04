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Трамп провел телефонные разговоры с Макроном и Мелони - СМИ
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп провел 4 июля телефонные разговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN.
Информации о продолжительности и содержании разговоров пока не приводится.
Ранее на этой неделе Макрон и президент России Владимир Путин переговорили по телефону впервые почти за три года. И в Кремле, и в Елисейском дворце беседу охарактеризовали как содержательную. Лидеры двух стран до сентября 2022 года находились в постоянном контакте, однако серия телефонных разговоров затем прервалась.
Фото АР