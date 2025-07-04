Трамп провел телефонные разговоры с Макроном и Мелони - СМИ

Ранее на этой неделе Макрон и президент России Владимир Путин переговорили по телефону впервые почти за три года. И в Кремле, и в Елисейском дворце беседу охарактеризовали как содержательную. Лидеры двух стран до сентября 2022 года находились в постоянном контакте, однако серия телефонных разговоров затем прервалась.