Трамп разоблачил фейк американской газеты WSJ

Фальшивкой оказалась новость о разрешении США Киеву наносить дальнобойные удары по России. Фейк распространила газета Wall Street Journal.



Разоблачением занялся лично Дональд Трамп. Американский президент посвятил этому пост в соцсетях, где заявил, что публикация не соответствует действительности. "США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни прилетели, и к тому, что Украина с ними делает", - отметил Трамп.