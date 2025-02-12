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Трамп разрешит Европе закупать для Украины американское оружие
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Соединенные Штаты Америки позволят странам Европы закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок в Украину. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома, сообщает ТАСС.
На вопрос о том, даст ли американский лидер разрешение на закупку оружия и другой продукции военно-промышленного комплекса США для поставок в Украину, он ответил утвердительно: "Да, я сделаю это".
Ранее в Брюсселе министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет на заседании контактной группы стран Запада, координирующей поставки оружия Украине, заявил, что "львиную долю летальной и нелетальной помощи" Киеву в будущем должны предоставлять европейские страны, а не Вашингтон.