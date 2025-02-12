Трамп разрешит Европе закупать для Украины американское оружие

Соединенные Штаты Америки позволят странам Европы закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок в Украину. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома, сообщает ТАСС .

На вопрос о том, даст ли американский лидер разрешение на закупку оружия и другой продукции военно-промышленного комплекса США для поставок в Украину, он ответил утвердительно: "Да, я сделаю это".