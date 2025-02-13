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Трамп считает, что оснований для вступления Украины в НАТО нет

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет возражений по поводу заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что его комментарии Хегсета 13 февраля были довольно точными. Я не вижу, чтобы страна в положении России могла позволить им вступить в НАТО. Я не думаю, что это произойдет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он отметил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.

УкраинаСШАНАТОДональд Трамп