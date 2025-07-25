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Трамп сократил расходы США на иностранную помощь

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о сокращении госрасходов США на иностранную помощь на 9 млрд долларов.

Ранее документ был принят обеими палатами Конгресса США. Поскольку расходы по указанным статьям были заложены в бюджет, потребовались соответствующие решения Сената и Палаты представителей.

Трамп, комментируя принятие законопроекта в Конгрессе, указал, что "республиканцы пытались делать это в течение сорока лет, но терпели неудачу".

СШАДональд Трамп