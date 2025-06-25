Трамп сравнил удар США по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки

Между США и Ираном в конечном счете будут установлены некие отношения. Об этом заявил на саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп и сравнил удар по Ирану с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

"Этот удар завершил войну. Я не хочу приводить в пример Хиросиму. Я не хочу приводить в пример Нагасаки. Но, по сути, это было то же самое. Тот удар завершил ту войну - и этот удар завершил эту. Если бы мы не уничтожили ту цель, они бы до сих пор сражались", - выразил уверенность американский лидер.