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Трамп сравнил удар США по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки
Автор:Редакция news.by
Между США и Ираном в конечном счете будут установлены некие отношения. Об этом заявил на саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп и сравнил удар по Ирану с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.
"Этот удар завершил войну. Я не хочу приводить в пример Хиросиму. Я не хочу приводить в пример Нагасаки. Но, по сути, это было то же самое. Тот удар завершил ту войну - и этот удар завершил эту. Если бы мы не уничтожили ту цель, они бы до сих пор сражались", - выразил уверенность американский лидер.
В своей соцсети Трамп разместил видео полета бомбардировщиков. На фоне кадров играет песня "Бомбить Иран".
Отметим, самолеты B-2 Spirit США и бомбили ядерные объекты Ирана.