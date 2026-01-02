Трамп: США готовы помочь "мирным протестующим" в Иране

США внимательно следят за беспорядками в Иране. Трамп разместил пост в соцсети, где назвал участников выступлений мирными протестующими и сообщил, что США готовы оказать им помощь, если их будут убивать.

Ранее на юго-западе Ирана 2 человека погибли в результате стычек с полицией, было ранено несколько правоохранителей. Радикалы кидали камни в сторону административных зданий и банков, у некоторых было оружие.