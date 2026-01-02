3.71 BYN
Трамп: США готовы помочь "мирным протестующим" в Иране
США внимательно следят за беспорядками в Иране. Трамп разместил пост в соцсети, где назвал участников выступлений мирными протестующими и сообщил, что США готовы оказать им помощь, если их будут убивать.
Ранее на юго-западе Ирана 2 человека погибли в результате стычек с полицией, было ранено несколько правоохранителей. Радикалы кидали камни в сторону административных зданий и банков, у некоторых было оружие.
Напомним, беспорядки начались из-за падения курса реала. Недовольные прошли по центру Тегерана, также группа неизвестных напала на здание администрации города Феса на юге страны. В Хамадане сожгли Коран вместе с другими религиозными книгами, и была атакована мечеть. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.