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Трамп уверен, что сделки по украинскому конфликту можно достичь на этой неделе

Трамп уверен, что сделки по украинскому конфликту можно достичь на этой неделе

Соединенные Штаты Америки сфокусированы на переговорах об урегулировании украинского конфликта,  заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кэролайн Ливитт, у нее нет сведений о возможной личной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она добавила, что ей нечего пока рассказать и о планируемом месте переговоров лидеров двух стран.

"Сейчас президент [Трамп] и его команда очень сильно концентрируют внимание на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту. И президент очень уверен в том, что мы можем этого добиться на этой неделе", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Из ее слов можно предположить, что речь идет о следующей неделе. Кэролайн Ливитт при этом не уточнила, на что опирается такой прогноз.

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