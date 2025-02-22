Трамп уверен, что сделки по украинскому конфликту можно достичь на этой неделе

По словам Кэролайн Ливитт, у нее нет сведений о возможной личной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она добавила, что ей нечего пока рассказать и о планируемом месте переговоров лидеров двух стран.

"Сейчас президент [Трамп] и его команда очень сильно концентрируют внимание на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту. И президент очень уверен в том, что мы можем этого добиться на этой неделе", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Из ее слов можно предположить, что речь идет о следующей неделе. Кэролайн Ливитт при этом не уточнила, на что опирается такой прогноз.