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Трамп ужесточает тарифное соглашение с Евросоюзом - СМИ
Аппетиты растут. Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с ЕС по торговой сделке. Как сообщают СМИ, теперь Белый дом настаивает на включении в сделку минимальных пошлин на уровне 15-20 %, а не 10 %, как предполагалось ранее.
Еврокомиссар по торговле уже дал отрицательную оценку последнему раунду переговоров в Вашингтоне. Такая позиция ставит ЕС в затруднительное положение, поскольку приближается крайний срок 1 августа, когда, по словам американского лидера, он введет 30-процентную пошлину на весь импорт.
Впрочем, Европейский союз уже подготовил несколько пакетов ответных мер на случай провала переговоров. Например, планируется ввести пошлины на товары из США на сумму до 72 млрд евро, включая продукцию Boeing, американский бурбон и цифровые услуги.