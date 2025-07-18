Трамп ужесточает тарифное соглашение с Евросоюзом - СМИ

Аппетиты растут. Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с ЕС по торговой сделке. Как сообщают СМИ, теперь Белый дом настаивает на включении в сделку минимальных пошлин на уровне 15-20 %, а не 10 %, как предполагалось ранее.

Еврокомиссар по торговле уже дал отрицательную оценку последнему раунду переговоров в Вашингтоне. Такая позиция ставит ЕС в затруднительное положение, поскольку приближается крайний срок 1 августа, когда, по словам американского лидера, он введет 30-процентную пошлину на весь импорт.