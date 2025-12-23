Трамп высоко оценил переговоры в Майами по украинскому конфликту

Переговоры США с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию проходят нормально - так их оценил лидер Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Он также заявил, что обе стороны устали от войны, и она должна прекратиться.

Ранее представитель Трампа Стив Уиткофф назвал прошедшую во Флориде встречу конструктивной. Российский представитель Кирилл Дмитриев также заявил, что консультации проходят хорошо.

С представителями Киева американцы обсуждали в том числе мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности США для Украины и план ее дальнейшего экономического развития.