Трамп заявил, что конфликт в Украине еще не скоро закончится
Военный конфликт России и Украины закончится еще не скоро. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
При этом лидер США отметил, что у Киева существует возможность вернуться к своим изначальным границам. О том же он сообщил в своей соцсети, упомянув также необходимость поддержки ЕС. В то же время о роли США в гарантиях для Украины пока говорить рано, сказал американский президент.
"Возможно, мы будем говорить об этом позднее. Надеюсь, что мы сможем поговорить об этом немного позднее. Немного рано отвечать на этот вопрос", - сказал Дональд Трамп.
Трамп также заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те зайдут в воздушное пространство альянса. По словам хозяина Белого дома, США продолжат поставлять оружие странам НАТО, чтобы те распоряжались им по своему усмотрению. Впрочем, несмотря на резкую смену риторики, заявления Трампа не стоит воспринимать как хорошие новости для Киева, пишет The Daily Telegraph. Вместо того чтобы взять на себя обязательства по новой помощи Киеву или усилить давление на Россию, Трамп передает все в руки Европы и НАТО. В пользу этого мнения говорит и тот факт, что США воздержались от поддержки антироссийского заявления Киева и Евросоюза перед началом Совбеза ООН.