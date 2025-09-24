Трамп заявил, что конфликт в Украине еще не скоро закончится

Военный конфликт России и Украины закончится еще не скоро. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

При этом лидер США отметил, что у Киева существует возможность вернуться к своим изначальным границам. О том же он сообщил в своей соцсети, упомянув также необходимость поддержки ЕС. В то же время о роли США в гарантиях для Украины пока говорить рано, сказал американский президент.

"Возможно, мы будем говорить об этом позднее. Надеюсь, что мы сможем поговорить об этом немного позднее. Немного рано отвечать на этот вопрос", - сказал Дональд Трамп.