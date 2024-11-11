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Трамп заявил, что разрабатывает концепцию для завершения конфликта в Украине
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в интервью изданию The New York Post заявил, что разрабатывает концепцию того, как положить конец конфликту в Украине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Известия".
"Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этому нелепому конфликту", - заявил Трамп.
7 декабря Трамп встретился с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже, там прошли короткие переговоры сторон. По словам Трампа, Зеленский "хочет заключить мир", что республиканец назвал "чем-то новым".
Избранный президент США также написал в соцсети Truth Social, что наступило время для переговоров по Украине. Продолжение конфликта "может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее". Кроме того, по его словам, следующая администрация Белого дома может сократить объемы военной помощи Украине.
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