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Трамп заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО никогда не обсуждался
Вопрос вступления Украины в НАТО никогда не обсуждался в рамках сделки о добыче полезных ископаемых. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Украинская сторона старается навязать эту тему Штатам, сначала показывая готовность продать свои земли, а затем выдвигая условия, которые и стали предпосылкой военного конфликта.
Дональд Трамп:
"Я вижу, что Зеленский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Мы уже подготовили эту сделку. Все сделано. А теперь я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, об этом уже давно говорил Владимир Путин - Украина не должна вступать в НАТО. Именно из-за этого война и началась".
Трамп тем временем и сам старается навязать свои условия. К примеру, хозяин Белого дома предупредил Москву, что за неисполнение требований США к урегулированию украинского конфликта против российской нефти будут введены двойные тарифы.
Фото РИА Новости