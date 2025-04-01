Трамп заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО никогда не обсуждался

"Я вижу, что Зеленский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Мы уже подготовили эту сделку. Все сделано. А теперь я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, об этом уже давно говорил Владимир Путин - Украина не должна вступать в НАТО. Именно из-за этого война и началась".