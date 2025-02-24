Трамп заявил о переговорах с Россией о крупных сделках по экономическому развитию

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Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ведет с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры об окончании конфликта в Украине и о крупных двусторонних экономических проектах. Об этом пишет РИА Новости.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", - написал он.

При этом он подчеркнул, что переговоры проходят "очень хорошо", и в очередной раз повторил тезис о том, что конфронтация в Украине никогда не началась бы, если бы он оставался главой Белого дома.

Первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.