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Трамп заявил о переговорах с Россией о крупных сделках по экономическому развитию
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ведет с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры об окончании конфликта в Украине и о крупных двусторонних экономических проектах. Об этом пишет РИА Новости.
"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", - написал он.
При этом он подчеркнул, что переговоры проходят "очень хорошо", и в очередной раз повторил тезис о том, что конфронтация в Украине никогда не началась бы, если бы он оставался главой Белого дома.
Первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Cтороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации в Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.