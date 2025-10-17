3.73 BYN
К флешмобу "Дай лесу новае жыццё!" присоединились все города Беларуси
Всей страной возрождаем наше общее богатство. Общенациональный флешмоб "Дай лесу новае жыццё!" подхватили все города, области и районы Беларуси.
18 октября, несмотря на капризы погоды, трудовой десант работает в каждом уголке республики.
По всей стране идет масштабная акция
Эти люди полны желанием оставить свой след. Не цифровой, а живой, в виде дерева. Так, в Логойском районе предстоит засадить хвойным лесом большое поле. Это тот момент, когда каждый сможет стать частью чего-то большого и масштабного.
Посадка леса - это в первую очередь восстановление экосистемы. Леса - это дом для тысяч видов растений, животных и грибов. Вырубка, пожары и болезни нарушают этот баланс. Ежегодная посадка помогает восстановить биоразнообразие и сохранить природные цепочки.
Это также борьба с изменением климата. Деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Один взрослый дуб, например, может за год поглотить до 20 кг углекислого газа - CO₂. Чем больше деревьев, тем чище воздух и стабильнее климат. Это также защита водных ресурсов и почвы. Корни деревьев укрепляют почву, предотвращают эрозию и оползни, а также способствуют удержанию влаги. Это особенно важно в регионах с засушливым климатом или интенсивным сельским хозяйством.
К акции присоединяются многие ведомства и министерства, показывая своим трудом, насколько это важно для страны. На одном из участков работает трудовой десант Министерства юстиции.
Накануне деревья сажали представители СК. Они высадили саженцы дуба и ели на территории Ратомского лесничества, внося свой вклад в лесовозобновление.
Высаживают деревья и для компенсации ущерба от вырубки и пожаров. Лес - возобновляемый ресурс, который используется в строительстве, производстве бумаги, мебели и многом другом. Также это воспитание экологической культуры.
Когда люди сами сажают деревья, особенно дети, они начинают иначе относиться к природе. Это формирует ответственное поколение, которое не выбросит мусор в лесу и не подожжет сухую траву.
Также лес - это эстетика и здоровье. Он снижает уровень шума, пыли, улучшает микроклимат и даже влияет на психоэмоциональное состояние. Лесники подчеркнули, что подобное занятие прекрасно справляется с осенней хандрой.