В Литве завершились военные учения сил НАТО "Железный волк"
Автор:Редакция news.by
"Железный волк" НАТО - все. Литва завершила маневры альянса учебными стрельбами на полигоне в Пабраде, который находится в 15 км от белорусской границы.
В учениях были задействованы около 3 тыс. военнослужащих из Бельгии, Чехии, Норвегии, Германии и других стран Европы. А также почти 650 единиц военной техники.
В ходе маневров военнослужащие отработали наступательные и оборонительные действия.
Накануне в стране стартовали новые очередные военные учения. В маневрах "Сильный грифон", помимо литовцев, принимают участие военнослужащие Польши и США.