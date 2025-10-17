В Литве завершились военные учения сил НАТО "Железный волк"

"Железный волк" НАТО - все. Литва завершила маневры альянса учебными стрельбами на полигоне в Пабраде, который находится в 15 км от белорусской границы.

В учениях были задействованы около 3 тыс. военнослужащих из Бельгии, Чехии, Норвегии, Германии и других стран Европы. А также почти 650 единиц военной техники.

В ходе маневров военнослужащие отработали наступательные и оборонительные действия.