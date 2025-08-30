Трампу посоветовали отправить делегацию на саммит ШОС

Дональд Трамп / Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad49faf3-2b89-4b85-af5a-30dd91affeb2/conversions/b25f9f28-a677-45be-92f8-089f73bc7649-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad49faf3-2b89-4b85-af5a-30dd91affeb2/conversions/b25f9f28-a677-45be-92f8-089f73bc7649-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad49faf3-2b89-4b85-af5a-30dd91affeb2/conversions/b25f9f28-a677-45be-92f8-089f73bc7649-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad49faf3-2b89-4b85-af5a-30dd91affeb2/conversions/b25f9f28-a677-45be-92f8-089f73bc7649-xl-___webp_1920.webp 1920w Дональд Трамп / Фото РИА Новости

Если США отправят делегацию на саммит ШОС, который пройдет в Китае, то он может стать площадкой для обсуждения гарантий безопасностей для Киева, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Об этом пишет РИА Новости.

"Американцы поступили бы мудро, если бы отправили на встречу своих людей, чтобы обсудить как можно решить эту проблему (Украины. - Прим. ред.) с гарантиями безопасности", - сказал он.

По словам эксперта, российская и китайская стороны уже давно настроены на конструктивный диалог, поэтому, скорее всего, не возникло бы каких-нибудь проблем организовать сессию по Украине на саммите.