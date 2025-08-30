3.69 BYN
Трампу посоветовали отправить делегацию на саммит ШОС
Если США отправят делегацию на саммит ШОС, который пройдет в Китае, то он может стать площадкой для обсуждения гарантий безопасностей для Киева, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Об этом пишет РИА Новости.
"Американцы поступили бы мудро, если бы отправили на встречу своих людей, чтобы обсудить как можно решить эту проблему (Украины. - Прим. ред.) с гарантиями безопасности", - сказал он.
По словам эксперта, российская и китайская стороны уже давно настроены на конструктивный диалог, поэтому, скорее всего, не возникло бы каких-нибудь проблем организовать сессию по Украине на саммите.
"Самое удивительное, что мне кажется, что вместо того, чтобы прогнать их (американцев. - Прим. ред.) россияне и китайцы будут рады их видеть. Забудьте о недовольстве Европы", - подчеркнул аналитик.
