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Трещины становятся глубже - что происходит с ледовым щитом Гренландии
В ледовом щите Гренландии резко ускорилось формирование трещин. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на британский Даремский университет.
Исследователи изучили более 8 тыс. трехмерных карт поверхности, созданных с использованием спутниковых снимков высокого разрешения. Они обнаружили, что за пять лет с 2016 по 2021 год размеры и глубина трещин на быстротекущих краях ледяного щита значительно увеличились. Это означает, что рост количества трещин происходит быстрее, чем было зафиксировано ранее, отмечается в материале.
Кроме того, трещины также становятся больше и глубже там, где лед движется быстрее из-за более теплого воздуха и температуры моря. В некоторых районах на краю ледникового щита, где он соприкасается с морем, наблюдалось 25-процентное увеличение трещин (с погрешностью плюс/минус 10%).
С 1992 года уровень моря в Гренландии повысился примерно на 14 мм, а исследования показали, что к 2100 году может достигнуть почти 30 см. Ученые предупреждают, что в тысячелетних масштабах устойчивое повышение температуры более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем приведет к значительно большему риску "закрепления" повышения уровня моря на 12-20 м в Гренландии и Антарктиде.
Ранее в этом году Европейская климатическая служба "Коперник" заявила, что 2024 год стал первым годом, когда средняя глобальная температура превысила доиндустриальный средний показатель более чем на 1,5 градуса по Цельсию.