Трещины становятся глубже - что происходит с ледовым щитом Гренландии

В ледовом щите Гренландии резко ускорилось формирование трещин. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на британский Даремский университет.

Исследователи изучили более 8 тыс. трехмерных карт поверхности, созданных с использованием спутниковых снимков высокого разрешения. Они обнаружили, что за пять лет с 2016 по 2021 год размеры и глубина трещин на быстротекущих краях ледяного щита значительно увеличились. Это означает, что рост количества трещин происходит быстрее, чем было зафиксировано ранее, отмечается в материале.

Кроме того, трещины также становятся больше и глубже там, где лед движется быстрее из-за более теплого воздуха и температуры моря. В некоторых районах на краю ледникового щита, где он соприкасается с морем, наблюдалось 25-процентное увеличение трещин (с погрешностью плюс/минус 10%).

С 1992 года уровень моря в Гренландии повысился примерно на 14 мм, а исследования показали, что к 2100 году может достигнуть почти 30 см. Ученые предупреждают, что в тысячелетних масштабах устойчивое повышение температуры более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем приведет к значительно большему риску "закрепления" повышения уровня моря на 12-20 м в Гренландии и Антарктиде.