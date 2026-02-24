Тревожные сигналы: США эвакуируют свой персонал из посольства Ливана

США эвакуируют персонал из посольства Ливана на фоне напряженности в отношениях с Ираном. А в район Персидского залива продолжают стягиваться американские корабли и военные самолеты.

Вашингтон и Тегеран планируют провести в четверг в Женеве третий раунд непрямых переговоров по ограничению иранской ядерной программ



Трамп рассчитывает на “значимую сделку”, но в ином случае предупреждает о вероятных "плохих последствиях". Израильская разведка оценила сроки и масштабы возможных ударов США по Ирану: даже с учетом прибытия еще одного авианосца у Штатов есть военный потенциал для нанесения интенсивных воздушных ударов лишь в течение четырех-пяти дней, считают в "Моссаде".