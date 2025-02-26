Страны Прибалтики после выхода из системы БРЭЛЛ поплатились, конечно же, мощнейшим ростом цен - прежде всего на электричество. Надо отдать должное нашим геополитическим врагам тем, что они подготовились для проведения некой пропаганды, поэтому буквально за 7-10 дней они подняли цены еще выше на продукты питания. Около 30 % был зафиксирован скачок, в надежде на то, что постфактум, моментально после выхода из БРЭЛЛ, они скажут:"Видите, ничего не произошло!" .Такая юношеская инфантильность, рассчитано на слабоумных людей, которые не поймут, что на самом деле происходит.

Руслан Панкратов,научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской городской думы: