3.59 BYN
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3.32 BYN
Цены на электричество стали самыми высокими в Европе
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22025-02-26T18:32:44.000000Z00
Кстати, есть ощущение, что Европа ведет политику себе во вред, иначе как объяснить отключение Прибалтики от БРЭЛЛ? Как сообщает эстонское гостелерадио, цены на энергоносители сейчас в 60 раз выше. Так, среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Латвии, Литве и Эстонии не опускается ниже 100 евро за один мегаватт в час. Это самая дорогая стоимость в Европе.
Страны Прибалтики после выхода из системы БРЭЛЛ поплатились, конечно же, мощнейшим ростом цен - прежде всего на электричество. Надо отдать должное нашим геополитическим врагам тем, что они подготовились для проведения некой пропаганды, поэтому буквально за 7-10 дней они подняли цены еще выше на продукты питания. Около 30 % был зафиксирован скачок, в надежде на то, что постфактум, моментально после выхода из БРЭЛЛ, они скажут:"Видите, ничего не произошло!" .Такая юношеская инфантильность, рассчитано на слабоумных людей, которые не поймут, что на самом деле происходит.
При этом сами операторы энергосетей связывают такой скачок цен с погодными условиями и с аварией на энергокабеле между Финляндией и Эстонией. Очень удобно. Только вот люди в это слабо верят, особенно, когда получают жировки, которые подорожали минимум на 25 %.