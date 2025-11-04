3.68 BYN
Цены на отопление в Германии выросли в 3 раза
Автор:Редакция news.by
Трехкратный рост счетов за отопление - это результат отказа Германии от российского газа. Как пишут СМИ, с 2021 года рост тарифов составил около 82 %, что стало абсолютным рекордом для страны.
Теперь средняя сумма в жировках достигает почти 1,2 тыс. евро, что на 15 % больше, чем год назад. Особенно тяжело приходится арендаторам, ведь в Германии отопление включено в квартплату, и платежи становятся бременем для семейного бюджета.
Согласно данным Евростата, 13 % жителей ФРГ вынуждены отдавать на оплату жилья больше 40 % своих доходов - это на 5 % выше, чем в среднем по Европе.