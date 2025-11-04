Цены на отопление в Германии выросли в 3 раза

Трехкратный рост счетов за отопление - это результат отказа Германии от российского газа. Как пишут СМИ, с 2021 года рост тарифов составил около 82 %, что стало абсолютным рекордом для страны.

Теперь средняя сумма в жировках достигает почти 1,2 тыс. евро, что на 15 % больше, чем год назад. Особенно тяжело приходится арендаторам, ведь в Германии отопление включено в квартплату, и платежи становятся бременем для семейного бюджета.