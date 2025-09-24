Режим Санду делает все, чтобы остаться у власти в преддверии парламентских выборов. ЦИК Молдовы отправит в Москву всего 10 тыс. бюллетеней. А откроют для полумиллионной молдавской диаспоры в России всего 2 участка. Больше же всего бюллетеней передадут в Италию, Германию и Великобританию.



Более того, Кишинев продолжает расправляться с политическими оппонентами. Идут обыски. При этом Санду продолжает повторять, что именно Россия пытается повлиять на исход предстоящих выборов. Москва якобы пытается задействовать ресурсы спецслужб Приднестровья для поджогов, вандализма и дестабилизации на правом берегу Днестра.



Впрочем, как отмечают эксперты, Санду в случае проигрыша своей партии может пойти по румынскому сценарию и отменить итоги выбора народа.