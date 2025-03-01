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Циклон "Гаранс" обрушился на французский остров Реюньон - 4 человека погибли

4 человека стали жертвами циклона "Гаранс" на французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане). Об этом сообщила местная префектура в X, пишет ТАСС.

"Погибли четверо, 953 человека временно размещены в специальных центрах, 160 тыс. человек остались без электричества, а 310 тыс. - без воды", - отмечается в тексте заявления.

Префектура также призвала жителей острова ограничить передвижения по региону.

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Ранее власти расположенного неподалеку острова Маврикий предупредили население и туристов о приближении мощного циклона "Гаранс" с порывами ветра до 250 км/ч и обильными ливнями, которые могут привести к наводнениям.

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