3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Турбину для производства зеленого электричества запустили в Китае
Автор:Редакция news.by
В Китае разработали и запустили в эксплуатацию самую мощную на планете турбину-ветрогенератор. Ее удерживает в воздухе оболочка-аэростат, которая наполнена гелием.
Габариты турбины впечатляют - она размером с баскетбольную площадку и высотой с 13-этажный дом. Ее производительность составляет один мегаватт: энергия, которую выработала турбина, поступает на землю по электрическому кабелю.
Такой ветрогенератор способен стать заменой привычным ветрякам: турбину можно доставить куда угодно, а также выбрать для нее оптимальный воздушный эшелон.