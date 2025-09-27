Турбину для производства зеленого электричества запустили в Китае

В Китае разработали и запустили в эксплуатацию самую мощную на планете турбину-ветрогенератор. Ее удерживает в воздухе оболочка-аэростат, которая наполнена гелием.

Габариты турбины впечатляют - она размером с баскетбольную площадку и высотой с 13-этажный дом. Ее производительность составляет один мегаватт: энергия, которую выработала турбина, поступает на землю по электрическому кабелю.