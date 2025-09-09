3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Туск созвал экстренное заседание правительства из-за атаки дронов
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка на платформе Х, информирует РИА Новости.
"Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08:00 (09:00 мск)", - написал Шлапка.
Ранее Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на 10 сентября из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.