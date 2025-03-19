Тысячи страниц рассекреченных записей, связанных с убийством Кеннеди, опубликовали в США

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Национальное управление архивов и документации США опубликовало тысячи страниц рассекреченных записей, связанных с убийством 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ABC News.

Записи были размещены на сайте Национального архива и присоединены к материалам, опубликованным в 2023, 2022, 2021 и 2017-2018 годах. "Этот релиз содержит около 80 тыс. страниц ранее засекреченных записей, которые будут опубликованы без каких-либо правок", - говорится в заявлении Управления директора национальной разведки.