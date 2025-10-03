3.69 BYN
У Киева заканчиваются деньги для выплаты военным - заявила депутат Верховной рады
Украину раздирают внутренние проблемы. У Киева заканчиваются деньги для выплаты военным. Финансов хватит только до 1 ноября. Об этом заявила депутат Верховной рады и глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
По ее словам, Киев полностью исчерпал собственные ресурсы для финансирования военных нужд. И даже если сократить социальные расходы, исправить ситуацию не удастся.
О причинах такого положения дел можно судить по данным антикоррупционного бюро, того самого, деятельность которого пытался ранее ограничить Зеленский. Директор НАБУ оценил потенциальный размер ущерба от коррупции в сфере обороны более чем в 300 млн долларов.
Уточняется, что расследование еще не окончено, сумма убытков может измениться. Но даже сейчас большинство граждан Украины уверено, что с февраля 2022 года коррупция в стране только выросла. Такого мнения придерживается 71 % опрошенных.